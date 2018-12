Recomiendan mantenerse alerta para evitar los asaltos

Para evitar asaltos en estas fechas es necesario que los ciudadanos se mantengan alertas, estar atentos y evitar a toda costa ser víctima de la delincuencia en esta temporada en que se comienzan a cobrar los aguinaldos.

Lo más importante es no olvidarse de la "regla de oro" siempre estar atentos observando a nuestros alrededores antes de realizar cualquier operación, dio a conocer el asesor en seguridad, Carlos Leal López.

Destacó que si se va a hacer un retiro de un cajero, hay que buscar preferentemente uno dentro de un centro comercial.

"No exhibas tu cartera, si vas a salir, sólo lleva la cantidad de efectivo que piensas gastar. No cargues tu tarjeta de crédito en la cartera si no tienes pensado utilizarla. Cuando camines por la calle, lleva tu bolsa del lado pegado a la pared, pues hay ladrones que tienen como modus operandi el sorprender a su víctima por la espalda y arrebatarles el bolso o celular y huir corriendo".

Igualmente recomendó no salir con joyas, no caminar en calles oscuras en altas horas de la noche. No quedarse en un vehículo en una calle oscura. Si se va a usar taxi, alertar a un familiar o amigo sobre el tiempo estimado de llegada, matrícula del taxi y nombre del chofer.

Si se usa otro tipo de transporte público, poner tu mochila o bolso hacia el frente, porque hay ladrones que sacan las cosas con un navajazo.

No cargues tu cartera en la bolsa de atrás, ponla en la bolsa delantera del pantalón o en la bolsa interna de la chamarra o saco.

Si manejas, hazlo con los vidrios hacia arriba y con los seguros puestos, también trata de usar tu reloj en la mano derecha cuando conduzcas.

Una forma común de robar a un conductor en su auto ocurre cuando alguien te dice que se te bajó la llanta y eso provoca que te bajes a revisar; los delincuentes aprovechan ese momento para atracarte. Por lo que se recomienda detenerse y hacer la revisión en sitios seguros.