Recomiendan emprender año 2021 con esperanzas

Ciudad de México.

A pesar de las pérdidas y el sufrimiento causados por el coronavirus, los expertos aconsejan emprender el 2021 con planes y esperanza.

Sabemos que la pandemia sigue y seguirá por un buen tiempo, y aunque la existencia de vacunas brinda una enorme esperanza, aun tomará tiempo para que llegue a cada persona.

Pero también sabemos que esto pasará, que si revisamos la Historia, la humanidad ha logrado remontar crisis peores.

Sin duda esto que vivimos es muy fuerte, pero ya en otros momentos de la vida nos hemos enfrentado a otros retos y los hemos superado. Este es un momento para recordar qué hemos hecho bien y que nos puede ayudar hoy también.

La psicóloga y tanatóloga Gina Tarditi aconseja "trabajar la esperanza", que cada quien deposita donde la necesita: unos en un poder supremo, otros en sus propias capacidades de flexibilidad, tolerancia, positivismo y resiliencia.

"El ser humano se dobla pero no se quiebra ante la adversidad", dice la psicóloga, quien recomienda concentranos en lo que sí tenemos y podemos hacer, planear para el futuro de una manera realista y sabiendo que todo requiere de un esfuerzo.

"Saber que esto pasará y si yo empiezo a planear con esperanza cómo me quiero ver para el segundo semestre del 2021 empiezo desde ahorita a poner los cimientos: paso A, paso B, paso C, siendo constante y perseverante", añade Tarditi.

El psicólogo Óscar Galicia considera fundamental hacer planes, tener una perspectiva, una esperanza. Un proyecto es determinante para el estado de ánimo. Deben ser expectativas realistas de un proyecto que con pandemia o no, podemos hacer.

HAY QUE

SER REALISTAS

"Realista pero también esperando lo mejor. Como diría el viejo dicho: Preparados para lo peor, esperando lo mejor", dice Galicia.

Como es necesario validar nuestras pérdidas, que no pueden ser minimizadas. Habrá quien diga: no se me ha muerto nadie ni se ha enfermado, pero hemos estado encerrados sin poder ver a familiares, amigos o nos hemos quedado sin trabajo y esas también son pérdidas. Validarlas nos permite asimilarlas en nuestra historia de vida.

"La tarea fundamental es construir una nueva confianza para poder seguir caminando en este mundo, sabiendo que no ofrece certezas, pero que sí invita a vivir", asegura la psicóloga, autora de El duelo en medio de la pandemia.