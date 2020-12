Recomiendan celebrar la Navidad en familia

Cd. Victoria, Tam. - El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hizo un llamado a la población para no llevar a cabo reuniones de más de diez personas durante la temporada de posadas y celebraciones navideñas del mes de diciembre, esto ante un incremento en el número de casos de COVID-19 en las últimas semanas.

"El Comité -Estatal- de Seguridad en Salud estará dando a conocer que se tiene que seguir con el distanciamiento social, ubicar a las personas que estén contagiadas en el aislamiento correspondiente, ir a que se les hagan los exámenes correspondientes también, y evitar las multitudes; pero sobre todo las reuniones de más de diez personas que son las que están generando realmente los problemas de contagios".

Asimismo, informó que se redoblarán los filtros sanitarios en cruces fronterizos para reducir el riesgo de contagios en la localidad por parte de tamaulipecos residentes en los Estados Unidos, recordó que esto se trata de medidas permanentes por parte de la COEPRIS, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Bienestar Social, "porque son muchos cruces fronterizos y tenemos que asegurar que todas las personas que pasan por ahí estén verificadas, que no tengan viajes no esenciales, hacerles ver que no hay necesidad".

Actualmente se cuenta con mil 964 casos activos de COVID en la entidad, un acumulado de 36 mil 91 casos positivos y tres mil dos fallecimientos desde el quince de marzo de este año; municipios como Victoria, Tampico, Matamoros, Ciudad Madero y Altamira representan el 72,81 por ciento de los casos activos de todo el estado actualmente.

"Este es un tema de uno a uno de cuidar a nuestras familias, si hubiese una situación atípica vamos a pasar una Navidad difícil, compleja, ahora sí entre pura familia que difícilmente se pueden hacer otro tipo de eventos, no están permitidos, esas son las recomendaciones que se tienen", puntualizó el gobernador tamaulipeco.

Gloria Molina: ´Número de pruebas depende al número de contagios

Por su parte la secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, rechazó que el número de pruebas COVID se realicen a discrecionalidad sino dependiendo del número de casos en cada municipio, "no se determina el número de pruebas por el número de población o el tamaño del municipio sino por el número de enfermos que van surgiendo conforme se hace el contagio".

Durante los casi nueve meses de pandemia se han realizado alrededor de 84 mil 400 pruebas COVID de las cuales el 56,3 por ciento han resultado negativas siendo ocho los municipios en donde se ha concentrado el 89,56 por ciento de las pruebas siendo Victoria el primer lugar con quince mil 677 seguida de Matamoros con doce mil 801, Reynosa once mil 661, Tampico once mil 53, Nuevo Laredo siete mil 799, Ciudad Madero siete mil 337, Altamira cinco mil 166 y Mante cuatro mil 98.

"La pregunta más propia para este cuestionamiento es ¿por qué hay más casos en Victoria que en Reynosa por ejemplo? la ciudad de Reynosa es un municipio que se ha mantenido, a pesar de ser el municipio que tiene más gente es el municipio que ha presentado en la frontera y de todos en el estado un número considerablemente menor de casos pero lo que no sucede en Victoria... lo que tenemos en Victoria y no tenemos en Reynosa es el porcentaje de positividad en el índice de la transmisión de la enfermedad".

Por otro lado, adelantó que en la entidad se aplicarán 975 vacunas a personal de Salud con contacto directo con pacientes COVID como parte de las pruebas ´piloto´ que la Secretaría de Salud federal llevará a cabo en todo el país, "nos han pedido que organicemos una lista de personal del área de la Salud que está frente a pacientes porque van a ser de manera escalonada ´como prueba piloto´ para todos los estados".

La aplicación de la vacuna será completamente voluntario por parte del personal de Salud no obstante aún no hay una fecha definida para la llegada de los biológicos a aplicar en la primera etapa, o para la aplicación de la vacuna en población abierta.