Recomiendan acudir acompañados a bancos

Tampico, Tam.- La delegación Regional de la Policía Estatal recomendó a los usuarios de instituciones bancarias a no retirar cantidades grandes de dinero en esta temporada decembrina y de pago de aguinaldos, toda vez que pueden ser objeto de un asalto.

Julián Manuel Otañez Calza, titular en la zona, dijo que es necesario que la gente tome sus precauciones al momento de acudir a las instituciones bancarias, como por ejemplo, sacar sólo lo necesario de los cajeros automáticos y siempre ir acompañados.

"Nuestras recomendación es que cuando retiren su efectivo traten de no ir solos, si ven un policía nos avisen para poder apoyarles, no retiren mucho efectivo, no anden con tanto efectivo en las calles, sabemos que en la tarde-noche ya es una hora que no debemos de andar con tanto efectivo, si es posible no traer efectivo y pagar con tarjeta es lo más indicado", citó el jefe policiaco.

Indica que en caso de ver a un Policía Estatal en las cercanías de un banco, puede solicitar el apoyo de vigilancia, en caso de que consideren que dispondrán de cantidades importantes de dinero, "con todo gusto los vamos a apoyar si nos solicitan el apoyo".

Para finalizar, dijo que se implementó un dispositivo integrado por trescientos elementos de la corporación policiaca para prestar el servicio en la zona conurbada en esta temporada decembrina, además se coordinan con la Guardia Nacional para el reforzamiento de la vigilancia.