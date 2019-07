Recomiendan a Pemex vender activos

Cd. de México.

La única forma en que Pemex puede salir del agujero en el que se encuentra es vender activos no esenciales y reiniciando las asociaciones, señaló Medina a Bloomberg.



"Necesitan aprovechar lo que permite la reforma energética, aprovechar el capital y dejar de intentar hacerlo todo por sí mismos", recomendó.



Pemex, que no ha cumplido los objetivos de producción todos los años durante al menos la última década, apunta a aumentar la producción de petróleo a 2.7 millones de barriles por día para 2024, un aumento del 58 por ciento respecto de los niveles actuales.



La producción es menos de la mitad de lo que era en 2004 y las reservas probadas de petróleo de México han caído 77 por ciento en dos décadas. Este año invertirá 58 mil millones de pesos en sus refinerías, frente a los 14 mil millones del año pasado, dijo.



A lo largo del año, el rendimiento del bono de referencia de Pemex 2027 ha disminuido, aunque se disparó en junio después de que Fitch Ratings redujera la calificación crediticia a grado de chatarra.



Otra calificación de chatarra de Pemex podría llevar a ventas forzadas generalizadas, ya que el crédito cae de los principales niveles de grado de inversión.



"Las dudas sobre si los recursos que se inyectarán y la reducción en la carga fiscal son suficientes siguen estando presentes", dijo a Reuters James Salazar, economista de CI Banco.



"Considero que las agencias calificadoras le darán el beneficio de la duda al menos para este año, en espera de que logren en lo que resta de 2019 revertir la caída de producción".



En junio, la permuta de incumplimiento crediticio (CDS, por sus siglas en inglés) de Pemex para protegerse de un incumplimiento a cinco años subió de 280 a 380 puntos y el lunes se ubicaba en 343 puntos, indicando que el mercado seguía nervioso por la publicación del plan de negocios de la firma.



Por su parte, Arturo Carranza, especialista en energía, dijo que si bien la reducción de la carga fiscal es positiva y la meta de producción posible de alcanzar, el Plan de Negocios de Pemex no modificará la percepción de las agencias calificadoras sobre la situación de la empresa, ya que esperaban se contemplaran los farmouts.



En entrevista con Notimex, el consultor independiente consideró que no es una sorpresa que se hayan descartado estas alianzas, lo que poco contribuirá a cambiar la visión entre los inversionistas, ya que esperaban este modelo para alcanzar los niveles de producción, los cuales, consideró, son bastante ambiciosos.



"Resultará muy complejo cambiar la percepción que existe entre los inversionistas del mercado de la compleja situación de Pemex con este Plan de Negocios Se plantean metas muy ambiciosas, dejando a un lado los farmouts, apostándole a contratos de servicios que son más limitados en los alcances", afirmó.



De acuerdo con el especialista en energía, la apuesta de la petrolera por campos terrestres y aguas someras es entendible, dado que las reservas 1P están en estas zonas, además, Pemex tiene más experiencia que lo que podría tener en aguas profundas y en proyectos no convencionales.



"Tomando en cuenta los montos de reserva que hay en esos campos sí les da para alcanzar las metas de producción de 2.6 millones de barriles diarios a 2024, y de 2.8 millones para 2030, pero la actividad petrolera implica el constante desarrollo de exploración y producción, por lo que siempre hay que verlo en un horizonte de largo plazo".



Destacó que la reducción de la carga fiscal es la demanda histórica de la empresa petrolera y es un acierto, no obstante, la duda es si le dará tiempo de materializar resultados, porque estos se reflejarán en el mediano plazo y, para entonces, es probable que las agencias calificadoras hayan tomado una decisión que complique más la situación de Pemex.



A su vez, la directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, señaló que el Plan de Negocios no resuelve el problema estructural de Pemex, que es el de la disminución en la producción, donde el mercado pareciera que está esperando más detalles.



"Pemex sigue siendo la principal fuente de incertidumbre de la economía mexicana creemos que con el Plan de Negocios presentando no se reduce drásticamente la probabilidad de mayores recortes en la calificación de Pemex y en la calificación crediticia de México, inclusive la disminución de la carga impositiva preocuparía hacia adelante en las finanzas públicas".