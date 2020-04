Recomienda sumergirse en los libros

La maestra y escritora Mercedes Varela, siempre fiel a su promoción y fomento a la lectura, ni en estos tiempos de contingencia, deja de promover la lectura, pues sabe que es un hábito que ayuda a niños, jóvenes y adultos; pero ahora en tiempo de confinamiento por Covid-19, se da tiempo y vio internet nos envía recomendaciones para leer.

TEXTOS ANTEMPORALES

Leer "Aura" de Carlos Fuentes, invariablemente me lleva a los tiempos de mi juventud. "Aura" es una novela corta atemporal y cada vez que la vuelvo a leer despierta en mí cierto temor a lo desconocido. Fuentes maneja muy bien el suspenso que sostiene durante toda la trama y al cual son adictos los jóvenes. Esta novela es ideal para los muchachos que están descubriendo el sabor de la lectura.

Otra obra del mismo autor y con el tema de vampiros que apasiona a la juventud es "Vlad". No deben dejar de leer "La Metamorfosis" de Franz Kafka y desde luego "El Diario de Ana Frank", José Emilio Pacheco es un autor que yo recomiendo mucho. Pueden empezar con "El principio del placer" o "Batallas en el desierto".

LOS CLÁSICOS

Actualmente hay muchas opciones y no nos extrañe encontrar los clásicos como "La Odisea" de Homero, "Don Quijote de la Mancha" de Miguel de Cervantes Saavedra o "Crimen y Castigo" de Dostoyevsky en una historieta, todo esto con el propósito de enganchar a los jóvenes con la literatura. No hay nada como sentarnos, en la tardecita cuando el encierro aprieta y pesa más, con nuestros hijos y leerles "El Principito", de Antoine de Saint – Exupéry, e intercambiar opiniones acerca de cada uno de los capítulos o ¿qué les parecería, sentir la angustia de Juvencio, quien ama tanto la vida que la mayor parte de ésta se la ha pasado huyendo por sobrevivir y suplica a su hijo Justino: "Diles que no me maten"? Esta frase es la que le da título a la historia que se encuentra antologada en "El llano en llamas" de Juan Rulfo.

GARCÍA MÁRQUEZ ¡NO PUEDE FALTAR!

Dentro de mis recomendaciones no podría faltar "Crónica de una muerte anunciada" y "El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez. Este autor también tiene una antología de cuentos cortos "Doce cuentos peregrinos", búsquenla la van a disfrutar. Amparo Dávila, escritora Zacatecana, los va a llevar, a través de su escritura que fluye con sencillez y abarca una gran gama de sentimientos con sus personajes que se enfrentan al miedo, la soledad, la muerte y la locura, producidos por una presencia indefinida e inquietante, "El huésped" es uno de sus cuentos más conocidos, pero cualquier texto que lean de esta autora los va a llevar por senderas desconocidas. Recomiendo éstos autores por la facilidad de descargar el pdf en plataformas que han liberado algunos de estos textos sin costo alguno.

Recientemente leí "Furyborn 1. El origen de las dos reinas" de Claire Legrand. Me gustó porque todo el peso de la trama recae en una mujer ¡al fin una mujer heróe! Muy entretenida, ya saben la eterna lucha del bien y el mal. Actualmente estoy leyendo "Sauce ciego, mujer dormida" un libro con veinticuatro relatos de Haruki Murakami, Este autor japonés también es muy recomendable para los jóvenes. Lean, recuerden que un libro es el mejor pasaje hacía la fantasía.