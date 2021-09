Recomienda Luis Suárez a Xavi esperar para dirigir al Barcelona

"Como aficionado al futbol y lo que ha hecho como jugador, no creo que hoy, mañana o pasado sea el momento de agarrar al equipo. Es inteligente y sabe de la dificultad del club. Debe esperar el momento. Tiene compañeros dentro con los que tendrá que tomar decisiones y va a ser difícil", dijo al diario español Sport.

"Lo veo muy capacitado como entrenador" y que regresar en otro contexto al Camp Nou "le permitirá ser grande como entrenador como lo fue de jugador".

El Barcelona suma dos derrotas en igual número de partidos en la Champions League y es sexto en LaLiga con 12 puntos, que tiene en la mira al entrenador Ronald Koeman.

Aún le duele

El delantero del Atlético de Madrid, Luis Suárez, aseguró que tuvo una salida compleja del Barcelona y que fue una mezcla de responsabilidad entre el entrenador Ronald Koeman y el entonces presidente Josep Maria Bartomeu.

Del técnico lamentó "el desprecio" y el trato de "como si tuviera 15 años", mientras que del directivo indicó que le molestó "que filtrara que era malo para el vestuario".

También mencionó que para él la tensión entre el neerlandés y el nuevo presidente, Joan Laporta, es "una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores".

Agregó que su gran amigo, Lionel Messi, quería seguir en el equipo.

"Leo me decía que quería acabar su carrera en el Barsa y esto le hacía feliz", contó.

Finalmente, sobre el enfrentamiento del fin de semana entre el Atlético y los culés, manifestó que no celebrará un gol si lo anota.

"Si le das vida a un equipo de su calidad, porque tienen mucho talento, se pueden venir arriba (...) No lo celebraré, no, no, tengo mucho respeto, cariño, algo saldrá", sentenció.