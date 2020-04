Recomienda EU cubrirse boca en sitios públicos

"Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ( CDC, en inglés) están anunciando nuevas medidas contra la transmisión del virus", adelantó el Presidente Donald Trump en una conferencia de prensa, argumentando la propagación de la enfermedad por personas asintomáticas.



"Los CDC recomiendan el uso de mascarillas no médicas como una medida sanitaria adicional y voluntaria. Es voluntaria, no estás obligado a hacerlo. Yo no creo realizarlo".



Trump recalcó que podía ser una máscara de tela, ya sea comprada o hecha en casa. Agregó que podían ser lavadas y reutilizadas.

"Los CDC no están recomendando usar mascarillas quirúrgicas, queremos que esas sean para nuestro personal médico", enfatizó.



Estados Unidos registra más de 270 mil contagios confirmados, mientras que más de siete mil personas han muerto, de acuerdo con la Universidad John Hopkins, que recaba datos de gobiernos.



A nivel mundial suman un millón 194 mil infectados y más de 58 mil muertes.Y España lo analiza El Ministerio de Sanidad español también está analizando recomendar el uso de mascarillas para prevenir la propagación del Covid-19, luego de que España se convirtiera este viernes en segundo país con más contagios.



"Estamos estudiando un conjunto de medidas y probablemente la vamos a implementar, pero no quiero adelantar nada", dijo el titular del Ministerio, Salvador Illa, sobre esa recomendación, de acuerdo con el diario El País.



España registra 117 mil 710 contagios y 10 mil 935 muertes.