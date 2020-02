Recomienda comité destituir a Valdovinos

CIUDAD DE MÉXICO.

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recomendó destituir a Roberto Valdovinos Alba como Director General del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

El órgano desconcentrado determinó el pasado 31 de enero que es pertinente "el término del nombramiento del funcionario", según consta en un documento oficial al que tuvo acceso Grupo REFORMA.

"De conformidad con la información recabada, la sobrecarga que ejerce sobre su personal para el desarrollo de las actividades encomendadas afecta de forma negativa el sano clima organizacional", señala el documento. "Su comportamiento ha impactado no solamente al personal del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, sino también al personal del Sindicato de Trabajadores de la SRE, al propio subcomité de ética y a las comunidades en el exterior", argumentó el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Dicho órgano, que está conformado por 16 miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y trabajadores de la Cancillería elegidos por sus colegas, revisó el caso de Valdovinos Alba en siete sesiones de más de cinco horas cada una en el último mes, antes de emitir el fallo sobre cuatro de cinco quejas presentadas ante el grupo: DEN-005, DEN-006, DEN-007 y DEN-021.

El funcionario fue designado en el cargo por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 24 de diciembre de 2018. Cuestionado por Grupo REFORMA sobre la resolución del Comité, Valdovinos Alba declinó hacer comentarios.

A término de un evento público en cancillería, el funcionario, con un forcejeo violento, intentó despojar a la reportera del teléfono con el que grababa audio y video. "¿Qué opina de que el Comité de Ética ya resolvió que no hay condiciones para que continúe al frente del IME?", se le preguntó. "No tengo idea de qué estás hablando. Tu rol es ser periodista, no hacer esas cosas. Es muy grave. Estás jugando", dijo el funcionario al tiempo que manoteaba y detenía el brazo de la reportera.

A mediados de enero, Valdovinos reconoció que la existencia de procedimientos abiertos en su contra por acoso laboral contra mujeres.