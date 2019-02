Recomienda Carmen Salinas no celar tanto a los maridos

CIUDAD DE MÉXICO.

Carmen Salinas opinó sobre el video que compartió Geraldine Bazán hace unos días, en el que detalló cómo se dio cuenta de que su ex Gabriel Soto, le era infiel con Irina Baeva.



En entrevista para el programa "Hoy", la actriz criticó a Geraldine y de paso aconsejó no celar a la pareja ni permitir que se entrometa la mamá en la relación.



"Ella también ya trae su novio, ¿cuál es el problema? Las cosas se acaban, uno tiene que guardar cordura. Hijas, no celen tanto a su marido, a su novio, a su viejo, a lo que tengan, ya no lo celen tanto, y sobre todo no dejen que se meta su mamá", expresó.



Para Salinas, tanto el hombre como la mujer no deben tener memoria, no deben ventilar las intimidades cuando una relación termina.



"Así como al caballero le dicen que no tiene memoria, tampoco la dama, la dama tampoco debe de tener memoria y hablar de sus intimidades no, no, no, tenemos que ser discretas... te vas a ver más tranquila si cayetano la botella", afirmó.



Carmelita, como muchos la llaman, consideró que muchas veces la actitud de una mujer es la causa para que el hombre se busque otra pareja, y viceversa.



"Uno mismo orilla a que el hombre busque otra persona, también el hombre se tiene que enfadar de tantas escenas, de tantos dimes y diretes, la mujer también se enfada", expresó.



Reiteró que lo mejor es no ventilar detalles de una relación y dejar que las cosas pasen.



"Cuando una mujer es discreta es más admirada y más querida. Uno es el que maneja su propia vida", finalizó.