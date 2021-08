Recomendaciones antiCovid

Al igual que los pacientes de VIH o trastornos hemorrágicos no controlados.

El documentó hace alusión a lo importante que es para las mujeres embarazadas no acudir. “Actualmente no hay evidencia sobre la seguridad de la vacunación en mujeres embarazadas por lo cual, actualmente no se realiza la vacunación en esta población”.

Aquellas personas que, por su edad ya hayan recibido alguna dosis de la vacuna Covid-19 previa, tampoco deben acudir, así como quienes tengan alguna condición o tratamiento que cause inmunosupresión.

La vacuna deberá diferirse durante 90 días posteriores en el caso de que el interesado haya recibido plasma.

A diferencia de los adultos mayores y personal médico quienes recibieron hace unos días el antídoto de Pfizer, que consiste en 2 dosis, los docentes recibirán el de CanSino, que solo requiere de una aplicación y que se distribuirá hasta el próximo 26 de abril en el Cuartel Militar de esta frontera conforme a un calendario basado en la letra del primer apellido, sin limitarse a edades.

APOYAN ADUANAS

La Administración General de Aduanas colabora en el proceso de arribo y desembarco de las vacunas que llegan del exterior para apoyar y reforzar la cobertura de vacunación anti Covid en México.

Horacio Duarte, titular de loa AGA participa apoyando con el procedimiento arancelario y administrativo a la llegada de las vacunas a territorio nacional y agilizar para su traslado a las diversas entidades del país.

La Administración General de Aduanas ha estado permanentemente colaborando con las autoridades de salud y de gobierno para realizar con eficiencia y celeridad la movilidad de las vacunas para fortalecer la labor de aplicación del biológico en los mexicanos.

La llegada de aviones al país, representa la suma de más dosis de vacunas anti Covid que se distribuyen para avanzar en las metas establecidas de inmunización frente a la Pandemia.

Con lo anterior, la Administración General de Aduanas, refrenda su compromiso de trabajar en estas acciones de fomento a la salud y bienestar de todos los mexicanos.

No se vacunan:

Pacientes recientes.

Con síntomas previos.

Embarazadas.

Alergia a vacunas.

Enfermedades no controladas.

La vacuna se aplicará desde hoy martes en Reynosa y hasta el próximo 26 de abril exclusivamente a maestros.





Las aduanas colaboran activamente en el proceso de recepción y movilización de vacunas que llegan del exterior.