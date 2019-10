Recomendaciones ante ola de asaltos

Matamoros, Tam.- Ante la ola de alertas que han publicado en las redes sociales sobre supuestos asaltos y/o robos, la dirección de protección civil hace recomendaciones a los ciudadanos a prevenir este tipo de situaciones de diferentes formas.

Pedro Astudillo Bravo, director de esta corporación de auxilio, indicó que es importante que no anden solas o solos en la calle a horas nocturnas, que si van a salir siempre avisen a un familiar cercano o dejar un recado en la casa, de a donde van, siempre es indispensable que le avisen a alguien.

Asimismo tener un contacto directo en el celular para avisar en caso de emergencia, de esta forma estarán alertando que están en peligro, para que sus familiares estén enterados y puedan actuar al respecto.

"Es importante que no hagamos caso de todas las publicaciones que se hacen en las redes sociales ya que no todas son reales; esto tomando en consideración que no hay tantas denuncias de este tipo de situaciones", dijo.

Resaltó que de antemano siempre debemos estar prevenidos ante una situación de peligro, esto debemos tomarlo como un hábito, siempre avisar que vamos a salir de casa y en donde estaremos para mayor seguridad.

Concluyó que cualquier situación de riesgo y en la medida posible es importante que la reporten al 911 y de preferencia no salir solos.