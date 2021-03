Recomendación: series de superhéroes para este fin de semana

Ahora que ya se calmaron un poco los ánimos por el famoso Snyder cut de "Justice League" (La liga de la justicia) de DC y la nueva serie de Marvel "The Falcon and The Winter Soldier" (Falcon y el Soldado del Invierno), qué tal darle espacio a otros superhéroes que también rondan las plataformas de streaming.

Con el creciente catálogo de servicios de entretenimiento ya sea por aplicaciones o por televisión tradicional, las opciones no terminan y aquí te dejamos algunas de ellas.