Recolectan más de 84 mil toneladas de sargazo en Quintana Roo

La estrategia para la contención del fenómeno atípico del sargazo concluyó con la recolección de más de 84 mil toneladas de esta alga, de mayo a octubre de este año, en altamar y en las playas de Quintana Roo.

En las labores de limpieza participaron 22 mil 602 personas, entre personal de la Secretaría de Marina (Semar), del gobierno de Quintana Roo y de los municipios, así como de organizaciones sociales y ambientalistas, mismas que atendieron 18 mil 57 metros de playa. Al reunirse este jueves, el titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, propusieron las acciones que, de manera preventiva, se implementarían durante la próxima temporada de arribo de sargazo, que contemplan convenios de colaboración de la Marina con autoridades estatales y la Fundación de Parques y Museos de Cozumel para la transferencia de recursos y la investigación, respectivamente.

Ojeda Durán afirmó que no se sabe hasta cuándo seguirá presente el sargazo en el mar, por lo que los trabajos requerirán la participación no sólo de Marina, sino de diversas instituciones, además de las asociaciones no gubernamentales y personal civil. "La estrategia del gobierno federal incluye también acciones a mediano y largo plazo, por lo que se continúan las actividades encaminadas a desarrollar una infraestructura acorde para atender dicho fenómeno para el siguiente año y los subsecuentes... no sabemos hasta cuando seguirá estando presente el sargazo en el mar y descubramos qué podemos hacer con él dentro del ámbito comercial o industrial".

El almirante dijo que estarán atentos ante este fenómeno, porque "conforme mejor preparados estemos, el efecto del sargazo en nuestras playas será cada vez menor y lo que se persigue es que ese fenómeno sea en el futuro un pendiente menos que nos aqueje".

Ojeda Durán señaló que la principal fortaleza de la estrategia es la coordinación y realizar las acciones que a cada orden de gobierno le corresponde. "Estamos conscientes del gran esfuerzo que esto representa, sin embargo no podemos dejar de estar atentos y aprovechar lo que se ha alcanzado, tenemos aún mucho camino por recorrer pero estamos convencidos de que ha habido grandes avances y logros, hemos enfrentado este reto y muchos otros que nos han desafiado tanto en organización y coordinación, como en creatividad para enfrentarlos juntos, sin dejar de reconocer que mucho de lo conseguido en cuanto a resultados no hubiera sido posible sin la participación de todos en general", destacó.