'Recogemos muertos noche y día'

Las calles de Bérgamo están vacías. Como en toda Italia, la gente puede sólo salir de sus casas para ir por comida, medicinas o al trabajo. Las fábricas, tiendas y escuelas están cerradas. Ya no hay más pláticas en las esquinas o en los cafés.

Pero lo que no se detiene es el sonido de las sirenas.

Las sirenas siguen y siguen sonando. Como las alertas de ataques aéreos en la Segunda Guerra Mundial, ahora son las sirenas de las ambulancias lo que muchos sobrevivientes de esta guerra recordarán.

Se acrecentan cuando se acercan para recolectar los cuerpos de padres y abuelos, quienes mantenían la memoria de Italia.

Los nietos se despiden desde las terrazas y las esposas se sientan en las esquinas de las ahora camas vacías.

Y entonces, las sirenas vuelven a sonar, se desvanecen a medida que se alejan hacia los hospitales abrumados de pacientes con coronavirus.

El pasado 7 de marzo, Claudio Travelli, de 60 años, conducía un camión de entrega de comida alrededor de toda la parte norte de Italia. Al día siguiente, tuvo fiebre y síntomas de resfriado.



Su esposa había tenido fiebre en días pasados, por lo que llamaron a su doctor de cabecera, quien recomendó que tomaran un medicamento para la fiebre y que descansaran.



El mes pasado, las autoridades italianas enviaban mensajes confusos sobre el virus.



El 19 de febrero, 40 mil personas de Bérgamo, una provincia de un millón de personas en la región de Lombardía, viajó a Milán para un partido de la Champions League entre Atalanta y Valencia.



Luego, el Alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, dijo que el encuentro había acelerado el contagio en la región.



En ese entonces, Claudio Travelli y su esposa no pensaban que el virus fuera una amenaza seria, dijo su hija, "porque no lo presentaban como una cosa grave".



Pero a Travelli no se le quitó la fiebre y se enfermó más.



El 13 de marzo, sintió una presión insoportable en su pecho. Su temperatura aumentó y su familia llamó una ambulancia.



Los paramédicos encontraron al hombre con niveles bajos de oxígeno en su sangre, pero, por consejo de los hospitales de Bérgamo, se quedó en casa.

Luego pasó una noche con ataques de tos y fiebre. El domingo, Claudio Travelli despertó llorando, diciendo, "Estoy enfermo. Ya no puedo más", contó su hija.



Tomó más medicamentos para la fiebre, pero su temperatura seguía creciendo y su piel se tornó amarilla.



Esta vez, cuando llegó la ambulancia, sus hijas, ambas con guantes y mascarillas, empacaron una bolsa con un par de pijamas, una botella de agua, un celular y un cargador. Sus niveles de oxígeno se habían desplomado.



Los trabajadores de la Cruz Roja lo llevaron en la ambulancia. Sus nietas, de 3 y 6 años, se despidieron desde la terraza adornada con banderas italianas.



Luego, la ambulancia se marchó y no hubo nada más que escuchar. El equipo que recogió a Travelli había empezado a trabajar temprano esa mañana.



A las 7:30 horas locales, un grupo de voluntarios de la Cruz Roja, se reunía para asegurarse que la ambulancia estuviera limpia y con oxígeno.



Así como las máscaras y los guantes, los tanques se han vuelto un recurso escaso.



Desinfectan la ambulancia minuciosamente.



"No podemos ser el untore", dijo Nadia Vallati, voluntaria de 41 años.



Se refería a los "unctores", sujetos sospechosos de esparcir el contagio de la peste en el siglo 17.



Después de desinfectar, Vallati y sus colegas esperan por una llamado desde los cuarteles para empezar a trabajar. Nunca toma demasiado tiempo.