Reclutan urgente a personal

Matamoros, Tam.

Mientras que algunos trabajadores de las diferentes maquiladoras de Matamoros han realizado paros laborales en las afueras de sus corporativos, otros llegan en busca de una oportunidad laboral a las mismas compañías.

Tal es el caso de la empresa Adient, que ha publicado anuncios y ha solicitado al sindicato al que pertenece que se le envíe personal que desee trabajar para su contratación inmediata.

Este corporativo al igual que por lo menos 16 más se encuentran en paro de labores por parte de sus trabajadores, quienes están solicitando un incremento salarial del 20 por ciento el bono de los 32 mil pesos.

Hasta el momento ninguna de estas compañías ha cedido a la presión que han ejercido algunos trabajadores, ya que no todos han abandonado sus áreas de trabajo.

Así mismo en otras maquiladoras el personal de confianza además de hacer el trabajo, está saliendo a recibir a los obreros que sí quieren trabajar, con la finalidad de que las líneas de producción sigan operando.

En tanto en Avances Científicos el corporativo invitó a todos sus trabajadores a que regresen a laborar, mediante un comunicado que fue leído por el personal de recursos humanos, que no fue aceptado por los obreros que se encuentran en este movimiento.

Hasta el momento los sindicatos de estas empresas como es el caso del Sitme, Sitpmem y de la Química y Petroquímica, no han declarado un emplazamiento de huelga, siendo hasta el momento considerados dichos movimientos obreros como ilegales.

´SIN DERECHO´

Alfredo Bazán Serrata señaló que las empresas que pertenecen al Sindicato de la Industria Química y Petroquímica de Matamoros, no cuentan con la cláusula del bono anual que pelearon los obreros del Sjoiim, por lo que la empresa no está obligada a brindar ese pago.

Él como secretario general de este sindicato indicó que son 17 maquiladoras las que pertenecen a este gremio y de las cuales ya solamente falta una (Reinfro), por negociar que es donde parte del personal se encuentra en paro exigiendo el bono de 32 mil pesos, "que no les corresponde".

"La gente quiere 20/32 pero no son capaces siquiera de nombrar una comisión, el contrato no estipula nada, no tenemos esa cláusula, ellos sacan eso porque hay una líder (Susana Prieto) que les promete y que al final de cuentas no está al momento para negociación", dijo.

Indicó que "no creemos que se repita esta situación en otras empresas, porque sino la tienen plasmada la empresa no tiene obligación de pagarle ese bono a los trabajadores".

Más arreglos

>Después de 11 días de huelga, los trabajadores de la empresa Varel, levantaron la misma tras llegar al acuerdo del 20/32.

>Los obreros iniciaron con el levantamiento de las casas de campaña que estaban afuera de esta empresa, esto luego de que se les notificó que ya habían aceptado el pago correspondiente a lo solicitado.

>De esta manera solo quedan tres empresas que pertenecen al Sjoiim en huelga, esto de 46, el resto ya llegaron a un acuerdo.

Llama Canaco a evitar chantaje

Ante los paros laborales que se han intentado generar en algunas cadenas comerciales de Matamoros, la Cámara Nacional de Comercio exhortó a los empresarios a no caer en los chantajes que se pueden dar por parte de algunos trabajadores.

Abel Morón Guzmán, presidente de este organismo, condenó a nombre de este organismo cualquier paro ilegal por parte de trabajadores de empresas afiliadas a este organismo, afirmando que se apoyará a las empresas en su totalidad siempre y cuando cumplan con las prestaciones, tabuladores establecidos en la Ley, así como el decreto de incremento al salario mínimo.

Explicó que los centros comerciales y las empresas comerciales son organismos afiliados a la Canaco, por lo que exhortamos a los trabajadores a no incurrir en conductas fuera de ley que darán el pleno derecho a sus empleadores a separarlos de su fuente de trabajo de manera definitiva.

"Las empresas de Matamoros adheridas a la Cámara de Comercio, cumplen a legalidad y con puntualidad las prestaciones que establece la Ley para los trabajadores, somos conscientes también que estos como cualquier trabajador merecen mejores condiciones de vida por medio de la remuneración y que cualquier extra al que aspiren deberá darse por la vía del diálogo y bajo condiciones económicas que la empresa pueda cumplir y no bajo amenaza, presión o influencia de terceros ajenos", dijo.

"Hemos recomendado al comercio organizado de Matamoros no ceder a chantajes ni peticiones desproporcionadas de trabajadores y buscar mediante conciliación y diálogo atención a sus demandas pero si esto no se da bajo estos términos y dentro de la legalidad los patrones están en libertad de correr a los empleados", concluyó.