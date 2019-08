Reclutan en Reynosa 200 vacantes para ir a la Guardia Nacional

"Como es para la Guardia Nacional sí son muchas vacantes, necesitamos mucho personal". Iván García, Teniente de Sanidad.

Más de 200 vacantes están disponibles en Reynosa para ocupar puestos de la Guardia Nacional y Policía Militar, por lo que autoridades militares realizan visitas a colonias para lograr el interés y reclutamiento de los jóvenes entre los 19 y 29 años de edad.

En la colonia Campestre Bugambilas, se instaló un modulo donde se mostró equipamiento y las funciones que realizan, además de los requisitos para poder participar.

La campaña de reclutamiento es permanente y los interesados pueden acudir al cuartel militar o en su caso aprovechar cuando visiten las colonias.

Desde que se inició con el registro, que son alrededor de tres meses, a la fecha, se han registrado alrededor de 50 personas, aunque no es una gran cantidad, aunque también se dan opciones, ya que hay quienes se enlistan para soldado de caballería.

"Como es para la Guardia Nacional sí son muchas, necesitamos mucho personal, como hay cambios nos mandan a otros estados y se generan vacantes, siempre hay vacantes, hay poco interés pero sí ha habido respuesta", señaló Iban García Cerón, Teniente de Sanidad.

Los requisitos tener entre 19 y 29 años, estatura mínima de 1.58para masculino y 1.55 para femenino, índice de masa corporal de menos de 27, no tener tatuajes y si tiene que sean menores de 25 centímetros en lugares que no sean visibles y no antecedentes penales.

"En caso de tener alguna cirugía que no le impida hacer alguna actividad física", explicó el responsable de el modulo de reclutamiento.

Los interesados pueden acudir de 8:00 a 16:30 horas en la octava zona militar, para que puedan registrarse y formar parte de las fuerzas armadas.

Requisitos

- Tener entre 19 y 29 años.

- Estatura mínima de 1.58 para masculino.

- Estatura mínima de 1.55 para femenino.

- Índice de masa corporal de menos de 27.

- No antecedentes penales.

- No tener tatuajes y si tiene que sean menores de 25 centímetros en lugares que no sean visibles.