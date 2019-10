Reclutan en el Batallón para Guardia Nacional. Reciben solicitudes en módulo

Tampico, Tam.- A fin de reclutar más elementos para la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional instaló un módulo de recepción de solicitudes en las instalaciones del 15vo. Batallón de Infantería el cual estará durante todo este mes de octubre.

El módulo que se ubica en el interior del Batallón estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas en donde los jóvenes de 19 a 29 años podrán entregar sus documentos.

La idea de la instalación de este módulo es que los jóvenes se acerquen con ellos para dejar los requisitos que les piden dentro de la convocatoria y poder enlistarse.

Se informó que entre los beneficios que destacan está el servicio médico integral para el elemento y su familia, seguro de vida, estabilidad laboral, plan de carrera, sueldo digno, uniformes y equipo gratis, así como otros beneficios sociales, profesionales y familiares.

Se informó que el trámite es totalmente gratuito y entre algunos de los requisitos están, ser mexicano y no tener otra nacionalidad, altura mínima de 1.60 metros para varones y 1.55 para mujeres, tener un índice corporal no mayor a 27.9, no haber pertenecido con antelación a corporaciones policiales o fuerzas armadas, no contar con antecedentes penales y acreditar buena conducta, no contar con tatuajes visibles, ni mayores a diez centímetros, no presentar perforaciones sólo en mujeres son permitidas en el lóbulo de las orejas".

También es obligatorio que no haya consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y aprobar los procesos de prueba y evaluación de control y confianza así como tener cartilla militar o precartilla en el caso de los hombres.

El proceso de adiestramiento dura dos meses en el estado de Nuevo León en donde les hacen una serie de exámenes además de los que les hacen en el 15vo. Batallón y quienes aprueban pueden ser enviados a trabajar a cualquiera de los tres estados de su jurisdicción que es Tamaulipas, San Luis Potosí o Nuevo León.

Además dieron a conocer la página mexicanosenguardia.mx para quienes deseen conocer la documentación que deberán presentar los interesados en acceder a la corporación mencionada además de que proporcionaron el número telefónico 228-07-38 para quienes deseen llamar por cualquier duda o información.