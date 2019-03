Reclutamiento exprés para contar con agentes en campo

McAllen, Tx.- Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, mantiene un programa expreso para agilizar reclutamiento de agentes y oficiales altamente calificados para aduanales y elementos de la Patrulla Fronteriza.

El Programa Expedito de Contratación, es un esquema de reclutamiento acelerado que agiliza el proceso de contratación de Oficiales de CBP y de Agentes de Patrulla Fronteriza, para candidatos que puedan acreditarse en un periodo de tiempo rápido.

El tiempo promedio para que CBP pueda contratar oficiales y agentes es de 300 días. El proceso de contratación Fast Track tiene como objetivo reducir el tiempo de contratación a 120 días o menos.

En el pasado, CBP ha tenido problemas para cumplir con sus objetivos de reclutamiento de oficiales y agentes. Sin embargo, en el año fiscal 2018, CBP pudo hacerse de más personal operacional, que el que perdió, por primera vez en años. Esto significa que las mejoras implementadas en los últimos años están funcionando.

El Fast Track es un esfuerzo en todo CBP para continuar mejorando e innovando prácticas de reclutamiento y contratación, mejorar la comunicación y el apoyo a los solicitantes, y acelerar el periodo de tiempo, desde la solicitud hasta la oferta de trabajo. Fast Track tiene como objetivo reducir el proceso de contratación y al mismo tiempo disminuir la cantidad de solicitantes que abandonan el proceso, a la vez que se mantienen los rigurosos estándares de contratación de CBP.

Bajo el programa, los solicitantes que aceptan completar los pasos requeridos en el proceso de contratación dentro de los plazos establecidos, pueden avanzar a través del proceso de contratación de oficiales o agentes rápidamente.

Los solicitantes de Fast Track interesados cumplen con la mayor parte de los siguientes requisitos: no haber consumido drogas ilegales, haber realizado pocos viajes al extranjero, no tener antecedentes criminales, no haber fallado en una prueba de polígrafo o investigación de antecedentes, y estar dispuestos a trasladarse a la frontera suroeste.

Aquel solicitante que cumpla con los requisitos será candidato a completar el proceso rápidamente. Para obtener más información sobre el Fast Track, visite la página web de Fast Track de CBP: www.cbp.gov/fasttrack-cbpo.