Reclaman solución a escasez de ´gota´

De nueva cuenta empieza a escasear el combustible como sucedió hace apenas unas cuantas semanas y bueno, no se entiende el por qué el gobierno federal no se aboca a resolver el problema antes de que haga crisis. Por lo pronto, hasta por uno o dos días, hay estaciones de servicio que cierran sus puertas porque no tienen que vender.

En estos términos se refirió el secretario general del Sindicato de Yeseros, Marcial Zermeño Hernández al desabasto de gasolina que nuevamente afecta a la ciudadanía y bueno, "creo que a pesar de los llamados ´gasolinazos´ estábamos mejor antes que ahora".

Qué está pasando en torno al tema, solamente las autoridades de Petróleos Mexicanos, los dueños de las gasolineras y el mismo gobierno federal lo saben, pero lo más lamentable es que nadie hace nada por resolver la situación.

Efectivamente, como consecuencia de la falta de interés de parte de quienes deben intervenir, ya empiezan a verse filas de automovilistas esperando a que les toque el turno para que es surtan el combustible, agregó el líder sindical.

Además en los últimos días se ha venido encareciendo al grado de que hay cada vez más residentes de esta ciudad que prefieren cruzar a lado americano para comprar el carburante porque resulta más barato llenar el tanque de sus vehículos allá, que aquí, señaló Zermeño Hernández.