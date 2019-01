Reclaman por Maduro

México.

El presidente del PAN Marko Cortés Mendoza, acusó que al no firmar el posicionamiento del Grupo de Lima, el gobierno de México, que ahora encabeza Andrés Manuel López Obrador, otorga un aval a lo que, dicen, es la dictadura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. A través de su cuenta de Twitter, Cortés Mendoza afirmó que es un grave error no acompañar el exhorto a que Maduro no renueve su mandato al frente del gobierno venezolano el próximo 10 de enero. "Gravísimo error del gobierno mexicano y López Obrador de avalar la dictadura de Maduro en Venezuela.