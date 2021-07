Reclaman por agua potable

"Yo ya voy para cinco años, pero a mí nunca me ha llegado el agua... a los demás a veces les llega, pero a veces ya no les llega, yo vivo en la calle Porvenir ", una ama de casa de la Esperanza indicó que desde hace dos semanas dejó de recibir el servicio a través de pipas, "nos dijo que ya no iba a venir porque ya tenemos agua, al menos conmigo no". Sin embargo, domicilios en las colonias Altavista y Simón Torres del mismo sector también padecen por este problema.

Hay personas de la colonia La Esperanza y de la colonia Altavista... son los puntos que tenemos con conflicto, ahorita vienen los compañeros y unas cuadrillas para revisar si existe algún detalle para tras realizar el estudio técnico se podría resolver el problema* José Miguel Martínez Hernández, coordinador de Abastecimiento de COMAPA

En respuesta de COMAPA Victoria el coordinador de Abastecimientos, José Miguel Martínez Hernández, acudió al lugar para entrevistarse con los afectados, "hay personas de la colonia La Esperanza y de la colonia Altavista, les pedí sus calles es la privada San Manuel, la calle Porvenir, y la calle Felicidad, son los puntos que tenemos con conflicto, ahorita vienen los compañeros y unas cuadrillas para revisar si existe algún detalle exactamente en esos lugares para tras realizar el estudio técnico se podría resolver el problema".

Por otro lado, residentes de la colonia Villas de Guadalupe acudieron a la Presidencia Municipal para solicitar el servicio a través de pipas debido a que al tratarse de un asentamiento irregular COMAPA habría dejado de enviarles los camiones cisterna por lo cual, pipas particulares están acudiendo a ofrecerles el servicio con un costo.

"Ahorita entró una pipa privada a vendernos el agua, nos vende a 25 pesos el tanque, es justo de que nosotros no tenemos para pagar un dinero nomás porque ellos quieren y queremos saber si nos pueden apoyar con el agua, ya tenemos desde el viernes que no nos han dado el agua", comentó la señora Lorena Perales Salinas, "nosotros ya fuimos allá donde tienen las pipas y nos dijeron ´todavía no van a tener agua porque no están regularizados´ y no es justo", puntualizó la mamá soltera de dos niñas.