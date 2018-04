Reclaman pago de su retroactivo. Protestan pensionados y jubilados

Matamoros, Tam.- Alrededor de 50 personas que pertenecen a la Asociación de Jubilados e Incapacitados del ayuntamiento de Matamoros pidieron la intervención del presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, para que se les aplique el incremento a sus pensiones como cada año. En este 2018 fue del 3.9 por ciento.

Debido a que no han recibido atención alguna por parte de la Oficialía Mayor y la dirección de Recursos Humanos, es que este miércoles se manifestaron en las afueras de la presidencia municipal para que les haga caso a sus peticiones.

José Luis Barroso Campos, presidente de esta asociación, señaló que esta manifestación es en base a que no les ha otorgado el incremento correspondiente a los salarios como cada año, así como a los vales de despensa, pero también que los medicamentos se entreguen al momento de que el paciente los requiere.

Recordó que cada año las administraciones pagan este compromiso a jubilados e incapacitados, pero desgraciadamente el Ayuntamiento que encabeza Jesús de la Garza hasta el momento no ha cumplido, acusó.

"Nosotros nos hemos acercado a las instancias correspondientes como lo es la Oficialía Mayor y a Recursos Humanos, pero hasta el momento no nos han dado una respuesta a las peticiones, bueno no son peticiones, son nuestros derechos al haber servido al municipio", dijo.

Los jubilados e incapacitados, estos últimos hasta en silla de ruedas llegaron a manifestarse afuera de la presidencia municipal, pidiendo la intervención del presidente municipal para que se les pague los recursos a los cuales tienen derecho.

Pese a las condiciones climatológicas que se presentaron este miércoles con una temperatura cera de los 30 grados, las personas estuvieron en la plaza principal manifestándose con cartulinas en color anaranjado y que decían, "Sr. Presidente Jesús de la Garza Díaz del Guante, le pedimos que nos escuche queremos los medicamentos el mismo día de la consulta, no dos semanas después, con la salud no se juega", "Queremos que nos escuche, aquí lo esperamos, no nos nieguen el derecho a nuestro aumento salarial y a los vales de despensa que se nos otorga cada 25 días", entre otras peticiones que hicieron.

Aún y cuando se presentaron dichas condiciones en contra de las personas ya de edad, el presidente municipal Jesús de la Garza no atendió el llamado de los mismos que se retiraron después del mediodía y volverán a manifestarse de no cumplírseles las peticiones.

FRENTE. Los jubilados e incapacitados se manifestaron frente al Palacio Municipal.

Ni a los activos

>El personal sindicalizado activo también está en espera de que se les pague el retroactivo al mes de enero que es fecha que los recursos no son liberados por la administración municipal.

>Hermelinda Torres Bustos, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio, señaló que ya se está al final de abril y es tiempo de que el ayuntamiento no hace el pago correspondiente del retroactivo que comprende el contrato colectivo firmado entre ambas partes.