Reclaman mismo apoyo al maíz como a Sinaloa

Los líderes buscarán acercamiento con diputados, senadores y el gobernador Luis Barrera Padilla, coordinador de Desarrollo Rural en Río Bravo

Río Bravo, Tam.- Mientras se anunció un precio de garantía para el maíz blanco en Sinaloa, con el fin de proteger el grano "originario de México", el cual se aplicaría al actual ciclo agrícola, agricultores de Tamaulipas demandan no ser excluidos.

Exclusión de este subsidio federal, sequía, insumos caros, son factores que amenazan las cosechas de este cultivo.

"No se va a lograr el maíz en el 025", en caso de no llover o no liberar el agua de La Boquilla, dijo Luis Barrera Padilla, coordinador de Desarrollo Rural, "se puso feo, no llovió suficiente, el tipo de suelo", más las heladas, son las calamidades que azotan a los productores.

"Es por parte de gestiones del Gobierno del Estado de Sinaloa, lo de los 4 mil pesos por tonelada, para el maíz blanco", expresó Barrera.

Agregó que en Tamaulipas son 1 millón 800 mil y 700 mil toneladas de sorgo y maíz blanco y amarillo, respectivamente, lo que se espera en este ciclo, pero debido a los precios internacionales y los factores descritos, hacen incosteable la producción.

Ante ello la coordinación de Desarrollo Rural, está lista para apoyar a los líderes que solicitarán que gestione el Gobierno del Estado ante la federación este apoyo que por el momento, solo está disponible para Sinaloa, ante un precio actual de 3 mil 657 pesos por tonelada, en el orden internacional.

Barrera anticipó que tiene la seguridad que "los líderes buscarán acercamiento con diputados, senadores y el gobernador", para que Tamaulipas no quede fuera de este esquema que se daría a conocer la próxima semana.