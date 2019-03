Reclaman los importadores de autos pacto con Aduanas

Un mes y medio ha pasado desde la visita del Administrador General de Aduanas, Ricardo Peralta, por lo que importadores de autos usados hacen un llamado al funcionario federal para atender los compromisos establecidos en esta frontera.

El pasado 15 de enero el funcionario federal, sostuvo una reunión privada tanto con representantes de la industria automotriz, importadores y legisladores federales, donde aseguró que regresaría en 15 días.

Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados en la frontera, comentó que en la reunión se trataron temas de importación de vehículos usados, bajar impuesto, evitar abusos de autoridad, entre otros.

"Ya no regresó, ya no se dio tiempo con cumplir con su promesa y tampoco hemos tenido respuestas, consideramos que hace falta voluntad, independientemente de que traigan sus agendas bien apretadas, creo que todos los casos deben atenderse con la prontitud, estamos esperando y no vamos a bajar la guardia porque tenemos la voluntad de seguir", dijo.

El representante de los comercializadores, detalló que todo se debe arreglar de raíz, por lo que es necesario reanudar las pláticas y ver los resultados que se habían planteado en un inicio.

"Es un problema bastante serio, es un asunto que afecta a la mitad de la población del país, es un tema serio que se debe tomar con la misma consistencia, seguimos esperando la respuesta y vamos a seguir esperando el tiempo que sea necesario", recalcó.