Reclaman licitaciones a constructoras locales

Acerca de la primera situación, el presidente del gremio estatal Roberto Salinas Ferrer, señaló:

"Es necesario que los proyectos de obra para Reynosa y otras ciudades se entreguen a compañías de aquí, no tienen que venir a hacer nada constructoras foráneas, se ha demostrado que la mano de obra, calidad y entregas cumplen con todos los procesos y certificaciones, no es un llamado nuevo, ya lo hemos pedido queremos que todos cumplan, porque ahorita más o menos se han visto resultados, no todos lo hacen".

El nuevo llamado busca traer un periodo de recuperación y estabilidad económica, en medio de la cuarta ola de la pandemia, por ello meta de los constructores es que sus facturas reflejen un escenario similar al del 2019.

Con respecto a las campañas para atraer más personal, Salinas Ferrer dijo que esto surge porque cada vez es más complicado conseguir trabajadores, principalmente albañiles.

"Vamos a traer trabajadores de cualquier parte del país, de donde sea necesario para sacar adelante los proyectos que ya tenemos y lo que llegarán en este año, ahorita si es complicado conseguir albañiles, personal de obra, hay algunos estados como Veracruz donde podríamos iniciar, pero si, definitivamente hay que traerlos", abundó.

La CMIC en Reynosa ha participado en los programas de desarrollo municipal para rumbo al 2030, por lo que se continuará vigilando que las nuevas obras cumplan con los procedimientos adecuados, calidad y garantías.