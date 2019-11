Reclaman ex braceros a AMLO ahorros

Cd. de México, México 19-Nov-2019 .-

Integrantes del Movimiento Unificado de ex Braceros exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su palabra de pagarle a los ex empleados el dinero que ahorraron trabajando en Estados Unidos y que el Gobierno mexicano se quedó. En campaña y después como Presidente electo, señalaron, López Obrador ofreció que se haría justicia a los trabajadores agrícolas que entre los años cuarenta y sesenta viajaron a Estados Unidos para trabajar en el campo mediante un acuerdo binacional suscrito en aquella época.

"Andrés Manuel está haciendo oídos sordos, ya no nos escucha, ya no nos ve, ya nos conoce, pero cuando andaba en campaña sí hizo el compromiso.

Ahora ya no menciona a los ex braceros para nada, de hecho, ni siquieras nos atienden", acusó Jesús Muñoz Ávalos, dirigente de la agrupación. "Hemos ido a la Cámara de Diputados, a la Presidencia de la República, hemos llevado documentos, tenemos los acuses de recibido y hemos hecho toda clase de gestiones, pero no nos hacen caso por ningún lado".

El grupo de ex braceros, que se manifestó frente a distintos medios de comunicación, entre ellos REFORMA, llegó la semana pasada procedente de Zacatecas y se instaló en plantón en la Cámara de Diputados para pedir que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se contemple el pago a los braceros.

"Los ex braceros, del año 1942 a 1964, estuvieron laborando legalmente en los Estados Unidos, el Gobierno mexicano los rentó a Estados Unidos, por eso le llaman braceros.

Fueron a trabajar durante esos 22 años y les estuvieron descontando un diez por ciento en dólares. Fueron cuatro millones 600 mil braceros durante 22 años, imagínese el dineral que acumularon", indicó.

El Gobierno mexicano, añadió, se quedó con esos recursos y nunca entregó el dinero a los trabajadores, lo único que a la fecha se les ha dado han sido 38 mil pesos como apoyo social, ya sea a los ex braceros a sus beneficiarios. "Andrés Manuel López Obrador ha dicho en siete ocasiones que él tiene un compromiso con los ex braceros.

Él dijo: 'vamos a resolver este asunto de una manera justa, de una manera clara y digna'. Eso fue en enero de este año y nosotros teníamos la plena esperanza", señaló Felipe Ríos, uno de los afectados. "Hace alarde de su honestidad, de no mentir, que es uno de sus fundamentales principios, de sus principales banderas con las que él navega, pero él con nosotros está demostrando absolutamente lo contrario".