Reclaman ejidatarios dispensario médico

En lo que fue la entrada principal del ex dispensario, el ejido Río Bravo colocó un pendón en donde advierte que el inmueble en abandono y su predio, son parte del patrimonio ejidal.

Se buscó a algún representante del ejido Río Bravo, pero por tratarse de domingo, las oficinas no se encontraban abiertas, lo cierto es que el pendón también exhorta a que no se tire basura en el inmueble ni el terreno que lo circunda, pues hasta hace un año y medio, era un vertedero no oficial.