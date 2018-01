Reclaman castigar a los responsables. Inconforma a familiares sólo sea ‘recomendación’

Matamoros, Tam.- Familiares de los tres hermanos Alvarado y de José Guadalupe Castañeda, quienes murieron supuestamente a manos del Grupo Hércules en Matamoros, durante la administración de Lety Salazar, en conferencia de prensa exigieron que se haga justicia y se encarcele a los responsables.

Con lágrimas en los ojos y voz tartamudeante “por el temor de alguna represalia”, tanto Pedro Alvarado como Yesenia Castañeda narraban como han sido los últimos años para ellos tras la muerte de sus familiares.

En un restaurante de la zona centro, acompañados de su abogado Jorge Rentería y actual regidor de ayuntamiento, pidieron que se haga justicia y que se encarcelen a los responsables.

Pedro, padre de los tres hermanos Alvarado, aseguró que pese a la búsqueda de sus hijos, nunca fue recibido por la entonces alcaldesa de Matamoros, Lety Salazar, y acudió a las instalaciones de la PGR a diario a solicitar información y no se le dijo nada al respecto.

Incluso explicó que durante los miércoles ciudadanos acudió en busca de sostener un diálogo con la entonces alcaldesa, lo cual tampoco se dio; “siempre hubo negativa por parte de las autoridades municipales”.

Destacó que no fue sino hasta después de que se diera a conocer la notica a nivel nacional e internacional sobre la desaparición de estas cuatro personas, cuando intento comunicarse con él.

‘QUE LOS ENCARCELEN’

Con lágrimas en los ojos, Yesenia narró la desesperación por la que pasaron ella y su familia al saber que su hermano había sido asesinado, dejando a la deriva a tres de sus hijos que actualmente tienen 3, 4 y 6 años.

Explicó que su hermano trabajaba en una fábrica y que nunca se dedicó a delinquir. Que se desconoce porqué aquel día fue levantado por las autoridades, agregó.

“Todo esto sucedió de la noche a la mañana, cuando de pronto supimos de esta tragedia, buscamos a las autoridades municipales para que nos ayudaran a buscarlo, pero siempre recibimos negativas por parte de la alcaldesa”, dijo.

“Ojalá que todo esto no venga a repercutir en nuestras vidas, no queremos represalias, no hemos recibido amenazas, pero sí tenemos miedo”, manifestó.

Pidió a las autoridades que se haga justicia, que se encarcele a quienes haya cometido estos hechos.

GRUPO SIN SUSTENTO

El abogado Jorge Rentería aseguró que dentro de las investigaciones que se realizaron, el grupo Hércules no contaba con autorización de la Federación ni del Estado, mucho menos existió un convenio para la creación del mismo.

Destacó que en las investigaciones e informe que integra la Comisión de Derechos Humanos, hay testigos en donde afirman que la entonces alcaldesa Lety Salazar estuvo presente en dicho escenario, incluso se los llevaron a un lugar que se desconoce y en donde había más personas detenidas.

“Actualmente hay presos en los Ceferesos del interior del país, hasta donde han acudido las autoridades que tienen el caso para recabar la información, todas coinciden en que la exalcaldesa estuvo presente cuando levantaron a los ahora occisos”, explicó.

Manifestó que dentro de las declaraciones, también existe una supuesta orden dada por Lety Salazar para que el cuerpo de Hércules actuara en contra en los jóvenes, que aparecieron muertos con el tiro de gracia.

Comentó que esto ya tendrá que llegar a lo penal, en donde los responsables tanto exfuncionarios municipales, como las autoridades de la Marina, Policía Federal que participaron o fueron testigos de los hechos, sean llamados a responder por este crimen.

El actual regidor Amaro Chacón también ha sido mencionado en la investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que en su momento fue el director Jurídico del Ayuntamiento y estuvo contestando los llamados de la misma comisión, documentos que fueron rechazados, ya que no iban de acorde a la realidad, dijo el abogado.

Turnan desde 2014 este caso a la PGR

Por Alejandro Echartea

Cd. Victoria, Tam.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no lleva a cabo actualmente alguna investigación con relación al caso del secuestro de los cuatro jóvenes, tres de ciudadanía estadounidense, y su posterior asesinato, ocurrido de 2014 en Matamoros durante la administración de la alcaldesa Norma Leticia Salazar Vázquez.

Fuentes de la PGJE revelaron que la Secretaría General de Gobierno encontró que el 5 de noviembre de 2014 la Procuraduría tamaulipeca presentó el caso ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que el delito que sería atribuible a la exalcaldesa de origen panista sería el de “Desaparición Forzada”, que es un delito del fuero federal.

Los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2014 en el poblado Control, cuando cuatro jóvenes, tres de nacionalidad estadounidense y uno mexicano, fueron supuestamente detenidos por elementos del grupo Hércules (formado a iniciativa de Leticia Salazar), desapareciendo estos y finalmente encontrados sin vida.

Por esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo la recomendación 77/2017 al Gobierno del Estado, por violaciones y omisiones cometidas por servidores públicos federales, estatales y locales.

La recomendación demanda que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado imparta a los elementos comisionados en el municipio de Matamoros un curso en materia de Derechos Humanos con énfasis en las disposiciones de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como inscribir a las víctimas indirectas por este caso en el Registro Estatal de Víctimas.

Basado en la resolución de la CNDH el padre de tres de los jóvenes asesinados, el señor Pedro Alvarado, pedirá que se gire una orden de aprehensión en contra de Salazar Vázquez y los elementos del grupo Hércules presuntamente relacionados con la detención, desaparición forzada y asesinato ocurridos en 2014.