Reclaman a Sheinbaum por reubicación de tianguis

Cd. de México.

Tianguistas de Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, encararon a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por la reubicación del tianguis.

Desde las 6:30 horas, los inconformes se reunieron en la plancha del Zócalo para manifestarse.



"¡Queremos solución. No a la reubicación! ¡Tianguistas unidos, jamás serán vencidos!", fueron algunos de los gritos de los comerciantes.



"No es posible que Andrés Manuel López Obrador dice que está con el pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál cambio? Nos están quitándo nuestra fuente de trabajo. Somos más de 8 mil familias", expresó Eduardo García, uno de los comerciantes.



Alrededor de las 7:15, Sheinbaum salió del Palacio de Gobierno, donde sostuvo una reunión con el Gabinete de seguridad del Ejecutivo.



Al salir, la Mandataria fue abordada por los vendedores ambulantes quienes le reclamaron la reubicación de sus puestos al parque Cuitláhuac.



"¡Claudia Sheinbaum, yo voté por ti!", gritó uno de los inconformes.



Tras los reclamos, la Jefa de Gobierno les aseguró que la reubicación responde a demandas de vecinos, quienes también deben ser escuchados.



"Nunca se ha cerrado el diálogo, ha habido apertura. Está la mesa de trabajo abierta, ahorita le voy a pedir a la Secretaria de Gobierno que los reciba", dijo Sheinbaum.



Posteriormente, cinco tianguistas entraron al salón Independencia, de Plaza de la Constitución, donde a las 10 de la mañana la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, dará una conferencia de prensa.



Mientras tanto, los comerciantes continúan con su manifestación en la plancha del zócalo y adelantaron que, de no haber consenso, cerrarán posteriormente las avenidas de Ermita y Zaragoza.