Reclaman a López Obrador justicia por News Divine

Cd. de México.

A 11 años del incendio en la discoteca News Divine, en el que murieron 12 jóvenes, familiares exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizar acceso a la justicia y castigo a los funcionarios responsables.

Integrantes de cinco familias colocaron frente a Palacio Nacional coronas fúnebres con la leyenda "News Divine" y veladoras.



También montaron un número "12" de gran tamaño hecho con acero.



"Pretendemos que se nos brinde una oportunidad de hablar con el Presidente, ya que él ha manifestado, y hemos visto algunos actos de él, de que está totalmente en contra de la corrupción y la impunidad. Este es un claro ejemplo de corrupción e impunidad. Queremos que de una vez por todas se nos atienda en el reclamo de justicia que tenemos", sostuvo Hilda Barragán, madre de Isis Gabriela Tapia Barragán, quien murió en el incendio a los 16 años.



Señaló que el Presidente debe supervisar que no haya más impunidad en el caso.



"La protesta que nosotros estamos haciendo es un reclamo de justicia un año más, como lo hemos venido haciendo desde que sucedió esto, en el 2008, y a la fecha no hay ningún responsable; esto es verdaderamente lamentable, nosotros como padres, como familiares, estamos bien afectados, tenemos enfermedades que sucedieron a raíz de este hecho.



"Cuando se nos muere un hijo por una enfermedad o un accidente de tránsito, creo que con el tiempo a uno le llega pronto la resignación, pero en este caso, cuando no debió pasar, porque quienes privaron de la vida a nuestros hijos fueron precisamente autoridades obligadas para cuidar a la ciudadanía, es más grave aún, y lo más grave es que no haya ningún implicado", reclamó.



Claudia Martínez, madre de Jenniffer Martínez, quien resultó con heridas graves, pidió que se indague la responsabilidad de funcionarios que ahora colaboran con López Obrador, como Marcelo Ebrard, ex Jefe de Gobierno, y Francisco Chíguil, quien repite como Alcalde de Gustavo A. Madero.