Reclaman a la Academia

Ciudad de México.

Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro reclamaron la decisión de la Academia de no transmitir por TV las categorías de Mejor Cinematografía y Mejor Edición, durante la próxima entrega del Óscar.

Los directores mexicanos mencionaron a través de Twitter que ambas categorías son esenciales en la existencia del cine.

"En la historia del cine, las obras maestras han existido sin sonido, sin color, sin historia, sin actores y sin música. No hay una sola película que haya existido sin cinematografía y sin edición", escribió Cuarón.

Guillermo del Toro resaltó la importancia de la edición y la cinematografía como elementos propios de la industria.

"Si me permiten: no me atrevería a sugerir qué categorías cortar durante el show del Óscar, pero Edición y Cinematografía están en el corazón de nuestra artesanía. No se heredan de una tradición teatral o literaria: son el propio cine", compartió Del Toro.