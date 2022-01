Reclaman a INAH problemas añejos de la ENAH

"Eso quiero dejarlo claro, de manera que entiendo que esta problemática coyuntural está superada", se aventuró a sentenciar Prieto, quien calificó el oficio que advertía la inoperatividad de la ENAH si no se recontrataba al personal eventual como un "análisis hipotético de horizonte catastrófico, pero sin soporte fáctico", ya que su permanencia nunca estuvo en entredicho.

De inmediato, los consejeros técnicos y académicos replicaron que no se trataba de un tema coyuntural y que en realidad se estaba muy lejos de alcanzar una solución, pues persiste el problema de fondo del proceso de deterioro de la Escuela y la sistemática violación de los derechos laborales de trabajadores y profesores. "¿Cuándo las autoridades del INAH van a dejar de violar las condiciones generales de trabajo? ¿Cuándo van a dejar de violar los derechos laborales adquiridos de los profesores de asignatura y de los otros trabajadores mal llamados eventuales, que también realizan actividades sustantivas?", cuestionó el arqueólogo José Alfredo Flores. "¿Cuándo va a haber un pleno reconocimiento de esos derechos laborales a través de un proceso de basificación por justicia laboral? No basta con venir a decir que se malinterpreta un oficio, que ya todo va a seguir igual, que ya se resolvió el problema, cuando en realidad no sólo no se resuelve el problema sino que se sigue manteniendo esa violación de derechos y esa violencia contra los trabajadores".

A lo que el director del INAH aseguró que ha tratado con personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la posibilidad de dotar de mayor estabilidad laboral a los 2000 trabajadores eventuales del Instituto, pero que la respuesta que siempre obtiene es que sería difícil conseguirlo sin generar un efecto multiplicador para todos los trabajadores al servicio del Estado. "Que se tiene que dar la posibilidad de crear un esquema de definitividad que no genere este efecto.

Esto es lo que me han dicho, y yo voy a seguir gestionando porque estoy de acuerdo con ustedes", dijo Prieto. El académico Rolando González enfatizó que lo más grave es la situación irregular de los profesores de asignatura, poniendo como ejemplo el caso del antropólogo José Luis Badillo, fallecido durante la actual pandemia de Covid-19, quien por décadas estuvo dando clases sin que nunca se le reconociera antigüedad ni se le garantizara permanencia en el trabajo. De acuerdo con el antropólogo Francisco Amezcua, la disparidad salarial de los profesores de asignatura de la ENAH es tal que para percibir lo mismo que uno de la UNAM por dos horas de clase se tiene que trabajar 10 horas.

Generar nuevas plazas de profesor de tiempo completo y someterlas a concurso; otorgar a la ENAH un tratamiento de universidad y no meramente como una escuela, y reestructurar tanto los planes y programas de estudio como las formas de Gobierno, fueron otras de las necesidades señaladas por los consejeros, quienes pidieron tomarle la palabra al Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que si hacen falta más recursos se soliciten. Ante todo esto, Prieto coincidió en la necesidad de lograr algún esquema de permanencia para los profesores de asignatura, pero subrayó que no se trata simplemente de darles una basificación, sino que se debe alinear con la propia normatividad de la Escuela. "Porque hay una manera de asignar las materias que tenemos que hacer que sea compatible con un mecanismo de definitividad de profesores de asignatura, y eso yo no lo puedo decidir, compañeras, compañeros", expresó.

"La ENAH, lo he sostenido, tiene sus propios mecanismos de organización, de deliberación y decisión democrática de sus asuntos académicos y escolares, y yo tengo que ser respetuoso de eso", se justificó, y solicitó a la comunidad llevar el tema a mesas de trabajo o a un congreso reconstituyente en el que los cuerpos colegiados puedan presentar una propuesta asequible. Finalmente, el titular del INAH estuvo de acuerdo en que la ENAH necesita más recursos, y celebró que el Presidente los ofreciera, pero precisó que es necesario primero contar con un proyecto que deben ahora construir para saber exactamente cuánto dinero se necesita. Aunque Prieto se retiró de la sesión virtual, extendida por poco más de tres horas, ésta continuó con más reclamos e inquietudes por parte de la comunidad. En tanto, una movilización estudiantil convocada por la Asamblea General de la ENAH está programada para este miércoles a las 11:30 horas en las oficinas del INAH -Hamburgo 135, Colonia Juárez-.