Reclaman a funcionarios trasvase al Distrito 025

Los usuarios enfatizaron que si se hacen las operaciones aritméticas, sobre lo que se le pretende restar al 026, más lo que ya se le restó, dejan inviable el próximo ciclo agrícola 2021-2022.

Los usuarios han remarcado que a los 250 millones de m3 ya dispuestos, se les pretende añadir otros 250 millones, más lo 300 millones que requiere Monterrey y lo que a parte utilizaría el Distrito 026, más lo que se extrae por Comapa Reynosa, se consumiría casi la disponibilidad que hay en las presas del 026, que asciende a 1 mil 300 millones de m3, dejando comprometido el riego del actual ciclo.

Por su parte Gudiño Zárate, indicó que desde el punto de vista oficial, el próximo ciclo agrícola del Distrito 026, no se comprometerá, por lo que dejó en claro que el trasvase sí se efectuará, además de que, yendo más allá, el recurso que presentaron los usuarios inconformes ante la Dirección General de Conagua, no procederá, pues no aplica el artículo 70 de la Ley de Aguas Nacionales, además de que fijó como postura, esperar el resolutivo del área jurídica, sin dar fecha para el trasvase que ya tienen contemplado.

Por otro lado, Armando Silva Escobedo, llamó a la calma, pues aseguró que en los últimos 10 años, la III Unidad del Distrito 026, nunca se ha consumido toda el agua destinada al Plan de Riegos, llegando a un máximo del 70 por ciento del volumen asignado.

Felipe Vega Ávila, dirigente de Propietarios Rurales, encabeza a los inconformes.