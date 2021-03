Reclaman a Ebrard falta de entrega de currículums de cónsules

"El secretario de Relaciones Exteriores fue uno de los que no atendió su instrucción y hasta el día de hoy no me ha entregado la información. Fíjese lo que le pedí, los currículums de los cónsules que se han nombrado en su administración.

"Ni eso me puede mandar, un currículum; a raíz de lo que se nombró a la cónsul en Estambul (Isabel Arvide), empecé a pedir los currículums para ver qué personas hay, porque ya ve que varios cónsules han resultado, pues no sé cómo los elige (...) es lo que yo quiero investigar, qué personas están ahí, a quiénes están poniendo y si es por favores políticos (...) no me dan información", expresó Ramírez.

"Es pública, dice Marcelo, pero de todas maneras se te va a entregar, con mucho gusto", respondió el Presidente.

Asimismo, se observó que el canciller Ebrard respondió: "con mucho gusto".

La reportera agregó que Isabel Arvide, cónsul en Estambul, Turquía, declaró en un libro que "ella escribía las columnas que Marcelo le dictaba".

"Entonces digo yo, cuáles son los méritos de haber colocado a ciertos cónsules en el mundo, si ya estamos en una transformación (...) le he solicitado cosas muy sencillas que no están en la página, porque ya las busqué y no ha sido posible que me las entreguen", indicó Reina Ramírez.

Un viejo conflicto entre diplomáticos de carrera, empleados locales y funcionarios de SRE que llegan con cada gobierno le "explotó" a la 4T.

La constante de la SRE en cualquier administración es esa división entre el Servicio Exterior Mexicano (un servicio civil de carrera y el más antiguo en el país), con los que llaman "civiles".

Las imposiciones de personal que no ha hecho carrera diplomática y llega a puestos para los cuales no tiene experiencia, aunado a las acusaciones de los de carrera acerca de que carecen de una estrategia definida y de una buena conducción, hacen que surjan las confrontaciones.

En los últimos meses, en el interior de la SRE se ha dado una serie de acontecimientos que derivaron en renuncias y destituciones, las cuales han evidenciado esta división.

En días pasados, Fabián Medina Hernández anunció en redes sociales su renuncia a la Jefatura de la Oficina de Marcelo Ebrard, "ante la situación en la Cancillería".

Asimismo, una serie de textos revelan la tensión en el ambiente de quienes dirigen la diplomacia mexicana, que ha desembocado en escándalos, destituciones e incumplimientos de palabra.

Según funcionarios de la SRE consultados por EL UNIVERSAL, para nadie fue un secreto que Fabián Medina, desde el inicio de la administración, no tuvo una buena relación con Roberto Velasco, quien inició como director General de Comunicación Social y después "voló" a ser director General para América del Norte en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores —para el mismo ramo—, la cual dirige hoy.

Medina y Velasco, dos de los más cercanos colaboradores de Ebrard Casaubon se acusaron mutuamente de intervenir en asuntos que no les competía.