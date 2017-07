Reclama Acción Nacional fondos incautados a Chapo

Cd. de México.- El diputado de Acción Nacional (AN) Juan Alberto Blanco Zaldívar acusó que el Gobierno mexicano fue omiso en la extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pues no reclamó los recursos que le fueron incautados.



Derivado de ello, apuntó, el senador estadounidense Ted Cruz propuso que el muro fronterizo se pague con la riqueza del capo.



"El convenio de extradición no incluye el artículo donde debió reclamarse la mitad de los recursos, pero no porque haya sido omiso el Canciller significa que México va a renunciar a este derecho que legítimamente nos corresponde", sostuvo.



Blanco Zaldívar exigió que el la Cancillería inicie el procedimiento de reclamación, pues según las leyes internacionales en una extradición los fondos incautados deben dividirse al 50 por ciento.



El legislador advirtió que Luis Videgaray no reclamó los recursos en su momento, y aunque desde febrero la bancada del PAN señaló el error, no ha sido enmendado.



"Si no se hace la reclamación y el muro es financiado con el dinero de "El Chapo", podremos presumir que hay un contubernio entre el Canciller con el Gobierno de Estados Unidos", afirmó en entrevista.



El miércoles pasado, Ted Cruz, rival de Donald Trump durante la contienda interna en el Partido Republicano, planteó que el muro con México sea costeado con los 14 mil millones de dólares que calculó un juez de Nueva York.



Sin embargo, Blanco Zaldívar, secretario de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, precisó que en otros juzgados se refieren cantidades de 6 mil y hasta 25 mil millones de pesos más.