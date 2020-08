Reclama un millón de indemnización

Tampico, Tam.- La abogada del hombre que resultó lesionado tras caerle una marquesina encima en el desplome de un edificio- donde murió una joven-, exige a las autoridades que el responsable del bien inmueble lo indemnice con un millón de pesos y una pensión vitalicia, toda vez que no podrá volver a trabajar.

María Guadalupe Zamarrón García, abogada del lesionado dijo que será por la vía legal que reclamen los derechos del herido Melesio Hernández Martínez.

Dijo que este sábado el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah se ofreció a pagar la cirugía de Nemesio, esto según luego de comunicarse con el hermano de nombre Patricio Hernández Martínez.

"En este momento lo están trasladando al Cemain, antes de esto no se ha tenido contacto con el dueño del edificio", expuso.

La abogada refirió que el dueño del edificio no ha dado la cara y no se han ofrecido a ayudar a su cliente.

Señala que en días pasados recibieron una llamada muy extraña y después ya no ha respondido los mensajes que se le mandan.

"Era una supuesta familiar del dueño, pero no se tiene certeza de que haya sido familiar del dueño del edificio porque sólo fue llamada y mensajes imprecisos", aseveró.

Mientras tanto ella como abogada dijo que ya se levantó la querella contra quién resulte responsable porque no tienen el nombre del propietario, pero ya será a través de la Fiscalía que se va a solicitar el informe al Registro Público de la Propiedad a ver quién aparece como propietario del inmueble y será contra él que se va a integrar la carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas y lo que resulte.

Sobre la salud del herido la informante dijo que no saben a ciencia cierta pues en el hospital Canseco sólo le dieron curaciones y atendieron la inflamación.

"De repente está dormido, de repente no responde y su pierna está fracturada de la ingle hasta abajo, va a necesitar prótesis de titanio hasta ahorita es lo que nos han informado los médicos no han precisado más".

Sobre el apoyo del municipio la abogada ahondó que alcalde habló directo con Patricio, un hermano del herido y le dijo que el municipio va a pagar en Cemain la cirugía, "por lo pronto se habla de una prótesis de titanio".

Comenta la litigante que como el herido es joven, tiene apenas 40 años de edad, pues en la querella se está pidiendo una indemnización por un millón de pesos y pensión vitalicia debido a que depende su familia de él y así no podrá trabajar porque con las lesiones no es laboralmente apto, además de que son familia de escasos recursos con empleo él temporal sin prestaciones.

"Tiene dos hijos uno de 19 y otra de 14 que dependen de él. Trabajaba en las plataformas en donde ya no lo van a aceptar porque en la cuestión médica son muy estrictos".

En cuanto a la demanda dice que en la Unidad Dos Investigadora son muy herméticos y no han tenido acceso a la carpeta porque no se ha ratificado, "y por lo tanto no podemos aceptar el cargo como abogados hasta que ellos le recaben la ratificación de la querella".

De las lesiones a Nemesio parte de la losa le cayó en la cabeza, por lo que el cráneo lo tiene muy dañado e inflamado, además de la fractura en toda la rodilla desde la ingle hasta el tobillo.