Reclama Johansson a Franco por abuso

Cd. de México.- Scarlett Johansson reclamó a James Franco que durante la entrega de los Globos de Oro portara un botón de la organización Time's Up, que ayuda económica y legalmente a víctimas de abusos, publicó el diario El País.



Durante una de las marchas de este fin de semana, la actriz pidió al actor que regrese el botón y reclamó que lo haya usado cuando es señalado de abuso por parte de varias mujeres.



"¿Cómo una persona puede públicamente estar con una organización que ayuda a brindar apoyo a las víctimas de acoso sexual mientras en privado se aprovecha de personas que no tienen poder?. Por cierto, quiero mi botón de vuelta", dijo en su discurso.



Aunque no dijo su nombre, los comentarios de la actriz fueron en franca alusión al protagonista de The Disaster Artist: Obra Maestra, así lo confirmó más tarde el representante de la estrella de Los Vengadores.



A la manifestación también acudieron Viola Davis, Natalie Portman, Eva Longoria, Drew Barrymore y Amy Schumer.

Horas después de haber ganado el Globo de Oro como Mejor Actor por The Disaster Artist: Obra Maestra, James Franco fue acusado por tres mujeres de haberlas acosado.



Esa misma semana, otras tres mujeres lo acusaron de comportamiento sexual indebido del actor cuando fue profesor de interpretación en el centro Studio 4.



Franco ha negado las acusaciones y explicó que llevó el botón del movimiento porque cree en él.



"Llevé el pin porque lo apoyo. Apoyo el cambio, apoyo el 50/50 lo que significa que la gente que está poco representada, mujeres, personas de raza negra, la comunidad LGTB, alcancen posiciones de liderazgo de las que se les ha privado," dijo durante una entrevista en el programa The Late Show de Stephen Colbert.