Reclama a actrices que coquetean

París, Francia

Brigitte Bardot consideró que la mayor parte de las denuncias de acoso sexual en el cine que se han conocido en los últimos meses son hipócritas.

Además, afirmó que muchas intérpretes coquetean con los productores.

En una entrevista con la revista Paris Match, la que fuera actriz y mito erótico de la década de los 60 opinó que la polémica provocada por abusos a actrices no está entre los temas más importantes del momento.

NUNCA FUE VÍCTIMA

“Yo nunca he sido víctima de acoso sexual. Y me parecía encantador que me dijeran que era guapa o que tenía un buen trasero. Este tipo de piropo es agradable”, señaló.

Bardot, que está retirada desde hace años del cine y se dedica a la defensa de los animales, acusó a actrices de coquetear con productores para tener papeles.

“Después para que se hable de ellas, cuentan que han sido objeto de abusos. En realidad, más que beneficiarles eso les perjudica”, afirmó.