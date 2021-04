Reclama a hijos ante el juzgado

Fue en punto de las 09:00 horas, cuando la madre Cinthia Salinas Rodríguez y quienes la respaldan, se apostaron a las afueras del juzgado, para hacer de conocimiento público este caso que prolonga por tres años, durante los cuales, la progenitora, no ha tenido convivencia con los menores, pese a tener la custodia otorgada por un juez de lo Familiar.

Salinas Rodríguez, afirmó que ha solicitado el apoyo de ejecutivo estatal y de la diputada local Roxana Gómez.

Con una lona de protesta que contiene las siguientes frases: no a la alienación parental; no más hijos rehenes y no a la obstaculización del vínculo parental y una pancarta que textualmente dice: "Justicia para Abdón y Jorge", los manifestantes llamaron a acelerar las diligencias, que por lo menos en dos ocasiones se han frenado, primero por el cambio de administración municipal en Reynosa y Río Bravo, pues los DIF locales deben expedir dictámenes psicológicos de todas las partes y en 2020 por la pandemia del coronavirus.

Ahora, dice Cinthia Salinas, nuevamente en este 2021 se han requerido nuevas evaluaciones psicológicas que no se han realizado, prolongando aún más el proceso, pues los años pasan y la madre no puede convivir con sus dos hijos.

Para concluir no descartó seguir con más acciones extra judiciales, pero siempre vía pacífica hasta que haya una sentencia, además de que hizo un llamado a los psicólogos que intervienen en el proceso, a qué determinen en dictamen, si hay o no alienación parental.

A la madre de familia le fueron arrebatados sus hijos en 2018.