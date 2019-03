Reclama a gobierno español

Ciudad de México.

Miguel Bosé reclamó al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por un spot con el que el Ministerio de Ciencia advierte de los riesgos de someterse a alguna "pseudoterapia".

En el clip, se observa a una mujer que acude a reparar su celular y el locatario pretende arreglar el dispositivo con conjuros y es acompañado por el mensaje "no te dejes engañar por pseudociencias".

El cantante reclamó directamente al Mandatario sobre el mensaje a través de su cuenta de Twitter.

"Pedro Sánchez, ¿por qué no propones una ley para cerrar los bares de tapas? Es que dañan mucho a los grandes restaurantes. No sólo te has vendido al independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. ¿Para el 28 de abril vas a estar de rebaja?", escribió el intérprete.