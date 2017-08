Recibirán parques 20 mil Dls. de apoyo

McAllen, Tx.



El Departamento de Parques y Recreación recibirá una subvención de 20 mil dólares de la Asociación Nacional de Parques Recreación, The Walt Disney Company, Disney Citizenship, Disney y ABC Televisión Group y ESPN.

Lo anterior como parte del premio del Meet Me in the Parkcampaign. McAllen resultó triunfadora en algunas de las categorías en que la ciudad estuvo nominadas durante el Mes de la Tierra celebrada el mes pasado.

Meet Me in the Park ayuda a revitalizar y restaurar los parques locales y programas de parques en todo el país. Estos proyectos tiene como objetivo conectar a niños con la naturaleza, inspirar a la vida sana y proporcionar el acceso a los deportes.



La campaña fue promovida en redes sociales, ABC Television Network, estaciones propiedad de ABC y afiliadas, Freeform, Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, la aplicación ABC y otras plataformas digitales.



La subvención será para desarrollar y revitalizar el Centro de Naturaleza de McAllen.



“Nuestra comunidad es siempre muy solidaria. Ellos participaron de todo corazón en esta gran oportunidad de recibir fondos”, dijo el alcalde de McAllen, Jim Darling.



“Estamos muy agradecidos a nuestros residentes por ayudarnos a asegurar este premio. Un ciudadano comprometido es un ciudadano importante”.



Los 20 mil dólares servirán para hacer mejoras en el McAllen Nature Center sin costo adicional para los contribuyentes.



“Casi 70 mil personas participaron en la campaña Meet Me at the Park de este año, un número récord, lo que demuestra una enorme cantidad de apoyo y entusiasmo por los parques locales de todo el país”, dijo Lori Robertson, directora de conservación de NRPA. “Muchos niños y familias en necesidad se beneficiarán de esta campaña, que fue posible gracias a la generosidad de The Walt Disney Company. Queremos agradecerles por ayudarnos a devolver a las comunidades y que nuestros miembros apoyan orgullosamente”.