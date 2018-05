Recibirán utilidades 20 mil empleados

Antes de que se termine el plazo oficial, empresas maquiladoras estarán entregando el pago de utilidades a los trabajadores, por lo que revisan los documentos otorgados por las empresas para que se cumpla en tiempo.

La obligación se genera del 1 de abril al 30 de mayo tratándose de personas morales que son las empresas, y del 1 de mayo al 29 de junio si se trata de personas físicas.

Gloria Santos Santes, secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras, comentó que los empresarios han accedido, por lo que se entregarán utilidades a 20 mil agremiados de 20 empresas adheridas.

"Estamos pujando fuerte para el pago de utilidades que es lo que tenemos en puerta, nos faltan tres empresas para cerrar el incremento salarial y revisiones de contrato pero todo esta bien, estamos de la mano, se les va a dar utilidades a todos", dijo.

-

NO HABRÁ DEMORA

Por el momento revisan la carátula para poder y hacen el análisis de la entrega de utilidades, por lo que no habrá demora alguna y los empleados puedan estar tranquilos.

"Como es una declaración que ellos dan, me la están entregando en tiempo y forma, y me están llegando las carátulas y las estamos estudiando con el Comité Ejecutivo y mis compañeros delegados, no se prevé demora, de hecho las empresas que titulamos siempre procuran darlo antes de la fecha establecida", expresó.

El reparto de utilidades es el derecho constitucional de los trabajadores para recibir una parte de las utilidades generadas en la empresa donde laboran, conforme a la Declaración Anual que presenten ante las autoridades fiscales.

Y se otorga la mitad de las utilidades conforme a los días trabajados y la otra mitad de acuerdo con el monto de los salarios percibidos.