Miami, Florida

La cantante Gloria Estefan y su esposo, el productor musical Emilio Estefan, recibirán el Premio Gershwin a la Canción Popular que entrega la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. La ceremonia se llevará a cabo en Washington D.C.

El premio se otorga en honor de los legendarios compositores George e Ira Gershwin. Reconoce el logro de los artistas que promueven la canción como un vehículo de inspiración y comprensión cultural.

"Nos sentimos privilegiados por poder crear y compartir nuestra música", dijo Gloria Estefan en un comunicado.

EN MARZO LA ENTREGA

La pareja, casada desde 1978, recibirá el premio en marzo de 2019 durante un concierto que contará con la participación de múltiples celebridades.

Los Estefan adquirieron fama con el grupo Miami Sound Machine que lanzó temas como "Conga".

El tema "Rhythm Is Gonna Get You", del grupo, fue incluido este año en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso, un grupo de 25 canciones que son patrimonio auditivo de la nación debido a su importancia cultural.