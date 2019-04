Recibirá Premio Ícono

Nueva York, E.U.

Mariah Carey, la artista que tiene más éxitos No. 1 en la lista Hot 100 de Billboard, recibirá el Premio Ícono en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música 2019.

NBC y Dick Clark Productions anunciaron este jueves que la estrella ganadora del Grammy también actuará en la gala del 1 de mayo en Las Vegas.

Carey tiene 18 éxitos No. 1, incluidos "Vision of Love", "Hero", "Honey" y "We Belong Together".

Cardi B lidera este año la lista de nominados, con 21 menciones.