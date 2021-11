Recibirá Monica Bellucci homenaje en Festival de Cine de Torino

La actriz italiana Monica Bellucci recibirá un premio a la trayectoria y un homenaje presencial en el marco del Festival de Cine de Torino, el cual apoya nuevos talentos del séptimo arte, informaron varios medios.



La también modelo y productora, además de celebrar su carrera y realizar una masterclass, también asistirá para estrenar su última película, The Girl in the Fountain, dirigida por el italiano Antongiulio Panizzi, en la que interpreta a la icónica Anita Ekberg, un papel para el que tiñó su cabello de rubio.