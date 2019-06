Recibirá López Obrador a padres del caso ABC

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá mañana con familiares de los niños que fueron víctimas, hace 10 años, del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Esta mañana, un grupo de padres y madres de los 49 menores que fallecieron quemados protestaron afuera de Palacio Nacional en demanda de una audiencia con el Presidente.



En respuesta, López Obrador dijo que se reuniría si estaban presentes todos los familiares y no sólo con un grupo.



Gabriel Alvarado, representante legal de los padres agrupados en la organización Manos Unidas por Nuestros Niños, indicó que es difícil que al encuentro llegaran todas las familias, pero confirmó que 11 de ellas llegarán mañana provenientes de Hermosillo.



"Como cada grupo se maneja de manera diferente, no sabemos, en sí en sí, cuántos son los que lo hayan logrado, por lo mismo de lo intempestivo (de la cita)", dijo.



Los familiares que protestaron hoy afuera de Palacio Nacional también confirmaron que asistirán a la reunión en Palacio Nacional, a la que se espera que asista también el directo del IMSS, Zoé Robledo.



"Muy probablemente haga compañía también el Fiscal General de la República (Alejandro Gertz Manero), por lo menos, por lo que respecta a nosotros, ése es el principal tema, queremos pedir varias cosas, que se pongan a trabajar en la investigación, primero que nada, que no lo han hecho", agregó Gabriel Alvarado.



La confirmación del encuentro se dio mientras familiares realizaban una marcha silenciosa del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, en la que cargaron retratos de sus hijos impresos a gran escala.



Ya frente a Palacio Nacional y bajo una leve lluvia, denunciaron que después de la tragedia de Hermosillo otros 88 niños han fallecido en guarderías del IMSS en todo el País.



Julio César Márquez, padre de "Yeyé", aseguró que fue la corrupción la que mató a sus hijos, mientras que Roberto Zavala, padre de Santiago de Jesús, reprochó que en una década no haya ninguna persona detenida, y Abraham Fraijo, padre de Emilia, reprochó la falta de justicia.



"La sigo imaginando como una niña de tres años, corriendo con el cabello despeinado, jugando, riendo y cantando; hasta eso el Estado mexicano nos han quitado, la posibilidad de imaginar a nuestros hijos con 13 años, 3 meses, 14 días el día de hoy", dijo Fraijo.