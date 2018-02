Recibirá Hugh Grant compensación por espionaje

Cd. de México.- Hugh Grant llegó un acuerdo con la cadena de periódicos Mirror, por el caso de espionaje telefónico descubierto en el 2005, del cual fue víctima, informó Deadline.



El actor, conocido por cintas como Un Lugar Llamado Notting Hill y Realmente Amor, recibirá una indeminización, cuya cantidad no ha sido revelada, y la cual donará al grupo de activistas Hacked Off, quienes trabajan en contra del espionaje.



"El señor Grant interpuso esta acción en relación con supuestos usos indebidos ilegales de su información privada, obtenida pirateando sus correos de voz, así como el ataque y la vigilancia, cometidos por los periodistas de MGN en sus tres periódicos, como MGN ahora acepta, tras muchos años", dijo su abogada, Anjlee Saigo, en una audiencia en el Tribunal Superior de Londres.



"Aunque el señor Grant ahora tiene claridad sobre lo extendido de las actividades ilegales de MGN en relación a él, una de sus principales razones de seguir este caso fue descubrir y establecer lo amplio de la verdad sobre las investigaciones de MGN y saber de todas las actividades ilegales que finalmente han sido admitidas", agregó.



Grant, de 57 años, ganó en el 2012 una batalla similar contra el extinto diario News of the World, en el 2012.



Elizabeth Hurley, Jude Law y Sienna Miller fueron otros de los famosos cuya privacidad también fue vulnerada por el grupo MGN.