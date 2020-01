Recibirá homenaje

La cantante estadounidense Mariah Carey, quien en diciembre pasado regresó luego de 25 años al primer lugar en la lista Billboard Hot 100 con su tema navideño All I want for Christmas is you, ingresará al Salón de la Fama de los Compositores.

La artista, quien ha inscrito 18 de sus 19 canciones número uno en el Billboard Hot 100, recibirá este homenaje durante la edición 51 de la Cena Anual de Inducción y Premios de la organización, que se realizará el 11 de junio en Nueva York.

OTROS SE SUMARÁN

También se sumarán al Salón de la Fama de los Compositores The Neptunes (el dúo de Pharrell Williams y Chad Hugo), los antiguos miembros de Eurythmics Annie Lennox y Dave Stewart, los Isley Brothers, Rick Nowels, William "Mickey" Stephenson y Steve Miller.

Mariah Carey está en un grupo de compositores de élite que ha tenido cuatro o más sencillos número uno en el Billboard Hot 100 de un álbum, cuatro de los cuales son de su disco debut homónimo.

SE LE DA LA

COMPOSICIÓN

En las últimas tres décadas, Mariah Carey ha escrito más de 50 canciones atemporales y ha colaborado con iconos de la industria, incluidos Jermaine Dupri, Rick James, Tricky Stewart, Missy Elliot, Jay-Z, Dianne Warren, Carole King, George Michael, Randy Jackson, Whitney Houston y más.

En esta ocasión, fueron considerados un total de 24 artistas para su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores, entre ellos Outkast, R.E.M., Patti Smith, Journey, Vince Gill y Gloria Estefan, pero solo seis compositores, individuales o grupos, son incorporados de manera anual.