Recibirá galardón

Glen Close y Hugh Jackman recibirán los premios Actriz Hollywood y Actor Hollywood, respectivamente en la próxima entrega de los premios Hollywood Film Awards, anunciaron ayer aquí organizadores.

En la 22 entrega anual de premios que se efectuará el próximo 4 de noviembre en un hotel de Beverly Hills, Damien Chazelle, recibirá el premio Director de Hollywood.

Close recibirá el Hollywood Actress Award por The Wife de Classic, mientras que Hugh Jackman será reconocido por The Front Runner y Damien Chazelle por su trabajo en First man.

MÁS HOMENAJEADOS

Estos se unen a los homenajeados previamente anunciados Nicole Kidman, que recibirá este año el Premio a la trayectoria de Hollywood, Timothée Chalamet y Rachel Weisz, el Premio al Actor de Reparto de Hollywood y el Premio a la Actriz de Reparto de Hollywood, respectivamente.

Crazy Rich Asians recibirá el Hollywood elenco revelación Award, Amandla Stenberg recibirá el premio como actriz sobresaliente de Hollywood y John David Washington, el de actor sobresaliente.

Los Hollywood Film Awards también reconocen a las categorías de Cinematografía, Efectos Visuales, Composición de Películas, Diseño de Vestuario, Edición, Diseño de Producción, Sonido y Maquillaje y Peluquería.

En sus 22 años de historia, más de 320 de las más grandes estrellas y cineastas del mundo han sido destacados en los Premios del Cine de Hollywood y más de 130 de los galardonados han ganado las nominaciones al Oscar y / o han ganado.

SU RECIENTE FILME

Hugh Jackman se puede ver actualmente en la película dirigida por Jason Reitman, The Front Runner. Basada en la historia real de la tumultuosa carrera política del senador estadunidense Gary Hart.

Jackman también apareció en The Greatest Showman. Es cofundador de Laughing Man Coffee y embajador mundial para Global Citizen, entre otros esfuerzos filantrópicos.

MEJOR DIRECTOR

Chazelle escribió y dirigió el musical La La Land, que obtuvo 14 nominaciones al Oscar y ganó seis premios, incluido el de Mejor director, es el director más joven en recibir el premio.

La película también ganó un récord de siete Globos de Oro y también fue honrada con cinco victorias del BAFTA y once nominaciones.

Su película anterior, Whiplash de 2014, recibió cinco nominaciones a los premios de la Academia y tres victorias, incluyendo el de Mejor Actor de reparto para J.K. Simmons.